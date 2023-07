Fabrizio Romano: “Ousmane Dembélé le dice sí al Paris Saint-Germain”

El periodista italiano Fabrizio Romano nuevamente lanzó una noticia mundial, la cual ya recorre los principales sitios deportivos europeos. La información va relacionada al futbolista francés del F. C. Barcelona, Ousmane Dembélé, y el París Saint-Germain, de la Ligue 1.

“ÚLTIMA HORA: ¡Ousmane Dembélé le dice sí al Paris Saint-Germain! Ha llegado luz verde inicial a la propuesta”, es parte de la información de Romano en sus redes sociales.

Añade: “El PSG acordó verbalmente un contrato de cinco años con el agente de Dembélé”. En ese sentido, argumenta: “El París Saint-Germain envió una carta formal para informar al Barcelona. A​​hora tratando de cerrar el trato de la mejor manera, depende del momento”.

BREAKING: Ousmane Dembélé says yes to Paris Saint-Germain! Initial green light to the proposal has arrived 🚨🔴🔵

PSG verbally agreed five year deal with Dembélé’s agent.

PSG have sent formal letter to inform Barcelona, now trying best way to close the deal — depends on timing. pic.twitter.com/a0EE3iMEtf

