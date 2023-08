EE. UU. resalta avances de la iniciativa Centroamérica Adelante

El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, aseguró este miércoles 2 de agosto que en el marco de la iniciativa Centroamérica Adelante, las empresas estadounidenses han desplegado más de $1000 millones de su compromiso de $4200 millones en el norte de Centroamérica.

Por medio de sus redes sociales, agregó que las asociaciones con las empresas del sector privado respaldan el estado de derecho, la buena gobernanza y los derechos humanos.

Recientemente se llevó a cabo el lanzamiento por parte de la vicepresidenta Harris de “Centroamérica Adelante”, la próxima fase de la asociación público-privada para promover la inversión del sector privado en el norte de Centroamérica.

En mayo de 2021, Harris lanzó el Llamado a la Acción, alentando al sector privado a invertir en la región. Esta asociación público-privada ha generado los más de $4000 millones en compromisos del sector privado hasta el momento, lo que brinda oportunidades económicas a personas de toda la región.

Durante su visita en Guatemala en febrero pasado, la Asesora Especial Zuluaga y PCA se reunió con representantes del sector privado estadounidense y guatemalteco y participaron en la inauguración de la planta de arneses automotrices de Yazaki, un socio del Llamado a la Acción, en San Marcos, Guatemala.

