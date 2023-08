Apuñalan en prisión a famoso cantante acusado de pedofilia

Desde hace algunas horas el nombre del cantante Ian Watkins se volvió a colocar dentro de las principales tendencias en la industria musical, pues se dio a conocer que el exmiembro de “Lostprophets” fue apuñalado en prisión por un grupo de reclusos; cabe recordar que desde 2013 se encuentra en la cárcel cumpliendo una sentencia de 29 años y seis en libertad condicional tras haber aceptado 13 cargos de abuso sexual en contra de menores, incluyendo el intento de violación de un bebé.

Según dieron a conocer distintos medios británicos, el responsable de haber cometido pedofilia y el intento de violación del bebé de un fan, fue apuñalado en el cuello mientras se encontraba en su celda en la cárcel en Wakefield, Inglaterra; aunque no hay muchos reportes sobre lo que ocurrió, se reveló que la herida resultó de gravedad y fue trasladado al hospital. Ante ello, la policía ya inició una investigación para esclarecer los hechos.

Ex-Lostprophets singer and convicted paedophile Ian Watkins was taken hostage in prison for six hours over guitar lessons.The disgraced musician was cut in the neck with a knife during the incident at HMP Wakefield on Saturday. pic.twitter.com/MoRGueb5X0

Aunque aún hace falta que se esclarezcan los detalles, La Vanguardia explica que el ataque pudo ser premeditado, pues entre los detalles que se tienen hasta el momento se sabe que tres de los reclusos de la misma cárcel se fueron contra él, además que lo tuvieron como rehén por al menos seis horas hasta causarle la herida de gravedad.

Cabe destacar que además de la agresión con un arma punzocortante, el cantante también fue víctima de otras agresiones físicas y de amenazas letales. Si bien el incidente se dio a conocer la madrugada de este domingo, los medios locales señalaron que los hechos realmente ocurrieron durante la mañana del sábado 5 de agosto y que para controlar la situación los elementos se seguridad desorientaron a los responsables con granadas aturdidoras para así también rescatar a Ian Watkins.

KARMA WINS!!!! #IanWatkins was held hostage by 3 other prisoners for more than 6 hours. He got stabbed in the neck and is currently in a hospital. For people who might wonder why no one has any empathy for him: pic.twitter.com/HWuMWJZULu

— Lilly inLondon (@Lillyin_London) August 6, 2023