El Derby County, equipo que cuenta en sus filas con el talentoso guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing, logró una importante victoria en la segunda jornada de la League One inglesa. Los Rams se impusieron en condición de visitante por un marcador de 0-3 al Burton Albion, sumando así sus primeros tres puntos en la temporada.

Después de sufrir una derrota en la jornada inaugural ante el Wigan Athletic por 1-2 en su propio terreno, el Derby County estaba ansioso por reivindicarse y demostrar su potencial en la competición. El partido contra el Burton Albion ofrecía la oportunidad perfecta para hacerlo. Con un fútbol compacto y una mayor solidez defensiva, el equipo logró mantener su portería a salvo y, al mismo tiempo, encontrar el camino hacia el gol que les aseguró la valiosa victoria.

Nathaniel Méndez-Laing, el extremo guatemalteco, fue una de las figuras destacadas en el partido. Mostrando su habilidad para desequilibrar en el área rival, generó numerosas oportunidades de gol y estuvo a punto de marcar en dos ocasiones. Aunque no logró concretar sus remates en esta ocasión, su participación activa fue fundamental para mantener la presión sobre el equipo contrario y crear espacios para sus compañeros de equipo; Méndez-Laing fue sustituido al 82, ya que tenía tarjeta amarilla.

El Derby County no tiene tiempo para descansar, ya que su próximo desafío se presenta en tan solo unos días. El martes 15 de agosto, a las 12:45 horas, recibirán en su hogar al Oxford United en la tercera fecha de la League One. Con la confianza ganada tras esta victoria, el equipo buscará mantener su impulso y cosechar otro resultado positivo frente a su afición, un partido donde el guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing apunta a ser titular.

