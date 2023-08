Sube a 21 el balance de muertos por deslave en el norte de China

El balance de muertos por un desprendimiento de tierra por las fuertes lluvias en el norte de China subió a 21 fallecidos, informaron este domingo las autoridades, que reportaron que hay seis desaparecidos.

China registró precipitaciones históricas e inundaciones mortíferas en las últimas semanas que dejaron decenas de muertos.

Una inundación repentina en el pueblo de Weiziping, situado en un estrecho desfiladero al sur de la ciudad de Xi’an, en la provincia de Shaanxi, provocó un deslave el viernes que arrasó dos casas y dejó daños en los caminos, los puentes y el suministro eléctrico, informó este domingo la radio pública nacional CNR.

📷: An aerial photo shows the aftermath of a mudslide in Weiziping village of Luanzhen township on the outskirts of Chang'an district, Xi'an of northwestern China's Shaanxi Province, Aug. 12, 2023. https://t.co/UMVtAICRRr pic.twitter.com/nZAcuZI9Y9

El anterior balance difundido por los medios estatales el domingo fue de cuatro fallecidos.

Hay cientos de soldados y bomberos desplegados en las operaciones de rescate, según CNR.

Torrential rains caused by Typhoon Kahnun have led to deadly floods and mudslides in areas all across China. In Northwest China, at least two people were killed following flash floods that struck the Weiziping village.

