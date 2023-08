Hija de Madonna se quita la ropa para una atrevida sesión de fotos

La hija de Madonna está dando pasos agigantados en su carrera como modelo, pues ahora es la protagonista de la próxima campaña de la firma australiana Dion Lee.

Lourdes León ha sorprendido por su osada sesión fotográfica, en la que prácticamente quedó al desnudo para la cámara de la famosa fotógrafa Carlota Guerrero.

Entre las postales que se destacaron, Lola (como también se la conoce) se colocó un bikini negro conformado por pequeños bolsos de la marca simulando un traje de baño.

Para combinar, la joven de 26 a{os se colocó un par de botas por encima de las rodillas con detalles de cadenas. El bolso que cubría su cuerpo, a su vez, simulaba ser un columpio, dándole un estilo atrevido.

“DION LEE CHAIN BAG ⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓. @dionlee @d_____lee. Photographed by @carlota_guerrero Make up by @marcelogutierrez Hair @errolkaradag Nails @byjuanalvear Set @griffin.stoddard Muscle @juliavdelaney 💗💗💗”, escribió.