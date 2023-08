Gerardo Paiz explica el motivo para separar a Yahir García de la Sub-15

De forma inesperada, este miércoles la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) dio a conocer que el director técnico mexicano, Yahir García, quedaba al margen de la dirección técnica de la Selección Nacional Sub-15 de Guatemala, con la cual consiguió un título internacional en Costa Rica, tuvo un destacado campamento en Madrid, España, y logró los cuartos de final de un campeonato de niños organizado por la Concacaf.

Ante dicha noticia, el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, conversó este día en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas, y aclaró lo acontecido.

“Nosotros tenemos los procesos Sub-9, Sub-12 y Sub-15 (reclutamiento de las asociaciones de futbol), y el técnico Yahir García venía teniendo problemas directamente con sus superiores: Luis Fernando Tena (selección mayor) y Marvin Cabrera (Sub-17)”, afirmó el máximo dirigente de futbol.

Añadió: “Ante ello, no se llegaba a hacer la sinergia que se necesita entre todas las selecciones (de abajo para arriba). Prácticamente en consenso se llegó a la conclusión que se tenía que cambiar al técnico; obviamente se va a reponer, pero con un estratega que quiera trabajar más con las selecciones de abajo. Es una petición de los técnicos (de arriba) para seguir trabajando de la manera que lo han hecho: Desde las inferiores hasta que lleguen a la absoluta”.

El sustituto no será nacional

Al presidente de la Fedefut se le consultó sobre posibilidad de que el sustituto de Yahir García sea un director técnico guatemalteco. “Debe de haber técnicos nacionales que puedan ver estos casos, pero en este en particular, yo respeto mucho a los técnicos de arriba (Tena y Cabrera) que son a los que les llegan estos jóvenes. Y si ellos quieren un técnico, que lo consigan y nosotros lo reclutamos”, respondió.

Gerardo Paiz, argumentó: “No es tanto si es un técnico nacional, alemán o chino, básicamente es que todos lleven el mismo método. Porque si no cada quien trabaja para un método distinto. Pero la idea es que desde la Sub-15 hasta la mayor tenga el mismo método y la misma filosofía de juego.

De acuerdo con Gerardo Paiz, el 1 de septiembre se reunirá con un técnico que viene de Toluca, México, y tras una entrevista se tomará la decisión si se une o no a la Sub-15 de Guatemala.

Fuertes señalamientos

En redes sociales circuló un video días atrás donde dejaba entrever que el estratega Yahir García promovía a algunos jugadores, e incluso, pedía dinero por la promoción de los mismos.

En ese sentido, Gerardo Paiz fue contundente: “Yo nunca comprobé que si estaba o no pidiendo dinero”, a pesar de haber visto dicho contenido en las redes sociales.

Paiz reconoció que le llamó la atención en su momento a Yahir García “porque tenía mucha comunicación con directivos de un patrocinador, pero no me consta si hubo o no petición de dinero”.

Gerardo Paiz, siguió con el tema: “Compadrazgos de hijos de algún un funcionario que vayan a este tipo de cosas no se permiten. Ni siquiera yo recomiendo que joven va a selecciones nacionales, mucho menos de pedir dinero, eso esta prohíbo en Guatemala”.

Para finalizar, comentó: “Si vi las redes sociales, pero no fue directamente por eso. Salieron comentarios de otros cuerpos técnicos de que Yahir ya no colaboraba con ellos, y se necesitaba más apoyo y ayuda”.