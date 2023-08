Liverpool derrota al Bournemouth y suma su primera victoria de la temporada

En un enfrentamiento que mantuvo a los aficionados en vilo, el Liverpool logró su primera victoria en la Premier League 2023/2024 al vencer al Bournemouth en la segunda jornada. Con un marcador de 3-1 a favor de los ‘Reds’, el equipo demostró su habilidad y determinación en el terreno de juego.

El encuentro estuvo lleno de momentos electrizantes, y la contribución de los jugadores claves fue fundamental para asegurar la victoria del Liverpool. Luis Díaz abrió el marcador con un espectacular gol que desató la euforia de la afición en el estadio. Mohamed Salah, siempre letal frente a la portería, amplió la ventaja con su destreza característica. Diogo Jota selló la victoria con un gol que selló la actuación estelar del equipo.

Podría interesarte ➡️ Nathaniel Méndez-Laing se afianza en la titularidad del Derby County

Three goals and three points at Anfield 🙌#LIVBOU pic.twitter.com/RpctsUZiJu

— Liverpool FC (@LFC) August 19, 2023