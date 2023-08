Suecia se lleva el tercer lugar del Mundial Femenino

Suecia se adjudicó el tercer lugar del Mundial femenino tras derrotar por 2-0 a Australia, coanfitrionas del torneo, el sábado en Brisbane.

Las suecas se impusieron con goles de Fridolina Rolfo de penal en el minuto 30 y de Kosovare Asllani en el 62, para dejarse el tercer lugar del Mundial por cuarta ocasión, después de los torneos de 1991, 2011 y 2019. El partido se jugó en vísperas del duelo entre España e Inglaterra por la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el domingo en Sídney.

El éxito del sábado fue un bálsamo para las suecas, que perdieron la semifinal 2-1 contra España, un equipo sin experiencia en rondas finales de Mundiales femeninos y que nunca había vencido a Suecia.

Antes de la fallida semifinal, Suecia había eliminado en octavos a las campeonas del pasado Mundial, Estados Unidos, y en cuartos a Japón.

Para Australia fue su mejor participación en un Mundial femenino, pese a la derrota.

“Las Matildas” aspiraban a levantar la copa en casa pero cayeron 3-1 en semifinales contra la poderosa selección de Inglaterra, vigentes campeonas europeas.

“Estamos decepcionadas, por supuesto, queríamos ganar, queríamos tener algo para llevar a casa”, declaró la estrella australiana Sam Kerr tras el partido.

El entusiasmo popular, reflejado en récords nacionales de audiencia por televisión, llevó a Australia, número 10 en el ranking FIFA, a la primera semifinal de su historia después de ocho participaciones mundialistas.

“Ha sido un sueño hecho realidad, la forma en que los aficionados nos han apoyado, la forma en que actuaron las chicas. Creo que hemos demostrado al mundo y a Australia que somos un país futbolero”, sostuvo Kerr.

Tanto Australia como Suecia presentaron la misma alineación que utilizaron en sus respectivas semifinales.

El partido se decantó a favor de las suecas con un penal señalado por el VAR tras una fuerte entrada de Clare Hunt sobre la atacante Stina Blackstenius.

Rolfo no titubeó frente a la arquera Mackenzie Arnold, heroína de la maratónica tanda de penales con la que las Matildas eliminaron a Francia en cuartos de final por 7-6, después de igualar sin goles en tiempo adicional.

La capitana Asllani marcó el 2-0 definitivo en el segundo tiempo.

“No logramos lo que queríamos pero espero que hayamos inspirado a la gente por muchos años en el futuro”, manifestó Kerr.

“Han sido las mejores cuatro semanas de nuestras carreras. Queríamos salir por lo alto pero en un par de semanas vamos a recordar esto y sentirnos orgullosas“, agregó.

