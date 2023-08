Nicolás Samayoa se estrena como capitán del Politehnica Iași

Nicolás Samayoa regresó a la acción este domingo con el Politehnica Iași en su enfrentamiento contra el histórico FCSB, correspondiente a la sexta jornada de la Superliga Rumana. El FCSB demostró mayor efectividad en la definición y, con un ajustado marcador de 2-1, se llevó la victoria ante su afición.

Este partido atrajo la atención en el entorno guatemalteco, ya que Samayoa volvía a estar disponible en la convocatoria después de recibir una tarjeta roja hace dos fechas. Para sorpresa en Guatemala, el defensor central no solo se erigió como titular contra el único club rumano con una Champions en su historial, sino que también ejerció como capitán de su equipo.

#LegionariosGT | 🇬🇹⚽️ Nicolás Samayoa arranca en el once titular y como capitán del Politehnica Iasi para el juego ante el Steaua de Bucarest en actividad de la sexta jornada de la Liga Rumana. pic.twitter.com/JG86w15FXS — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 20, 2023

Con el enfoque de la afición guatemalteca puesto en el jugador nacional, el FCSB, antes conocido como Steaua de Bucarest, se fue al descanso con una ligera ventaja (1-0) gracias a un gol de Popescu al minuto 44. Esta anotación fue un golpe duro para el Politehnica Iași, que poco después sufrió la desaprobación del VAR que anuló un gol por mano, el cual podría haber significado el empate.

La segunda mitad no trajo buenas noticias para Samayoa y sus compañeros, ya que a los 67 minutos un potente disparo de Darius Olaru estableció el 2-0 que parecía alejar la posibilidad de un empate. No obstante, este gol levantó los ánimos en el Politehnica Iași, que no se rindió y al minuto 78 acortó distancias a 2-1 con un impresionante gol de Vasvari.

Samayoa cerca de igualar el marcador

Lamentablemente para el Politehnica Iași, el tiempo se convirtió en su principal adversario y la última oportunidad para empatar la contienda estuvo en los pies de Nicolás Samayoa, cuyo cabezazo se desvió ligeramente. Con esto, el marcador ya no se alteró y el encuentro finalizó con la victoria 2-1 a favor del FCSB, que se posiciona en la cima de la tabla y relega al equipo del guatemalteco al último lugar.