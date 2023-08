Hija de Kiko conmueve al mostrar su pérdida de cabello por el cáncer

Vanesa Villagrán es reconocida no solo por ser hija de Carlos Villagrán, actor que dio la vida por muchos años al personaje de Kiko en el Chavo del Ocho, sino por el contenido que crea para la plataforma OnlyFans. Hace unos meses, el pasado 6 de junio, la joven sorprendió a sus seguidores al anunciar que fue diagnosticada con cáncer.

“El 6 de junio me diagnosticaron con cáncer. No lo podía creer. Dos cirugías y aún no lo creía. Para mi y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como a 6 oncólogos, no salía del hospital… me sentí tan perdida, una vez más tenía que enferentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla”, escribió Villágran en una publicación que compartió en sus redes.