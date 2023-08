CR7 afronta su primer gran reto de la temporada: Clasificar a la Champions Asiática

Este martes a las 11:20 horas, el KSU Football Field será testigo de un enfrentamiento llamativo entre el Al Nassr, equipo liderado por Cristiano Ronaldo, y el Shabab Al Ahli en los playoffs de la zona oeste de la Champions Asiática. Este partido promete emociones intensas, ya que ambos equipos buscan asegurar su lugar en la competición continental de la presente temporada.

Para Cristiano Ronaldo y sus compañeros, este encuentro se ha convertido en el reto más trascendental de lo que va temporada, ya que una derrota significaría la pérdida de la oportunidad de participar en el fútbol continental en esta campaña. Un resultado así sería considerado un fracaso para el Al Nassr, un equipo que no solo cuenta con CR7, sino que también alberga nombres de la talla de Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Anderson Talisca y Alex Telles.

For the next challenge 💪 pic.twitter.com/kff9kAC5GD

