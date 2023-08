Mamá de Zoel Cruz denuncia polémico video en redes sociales

“Zoel Cruz siempre te vamos a extrañar”, describe el video que compartió el usuario El Abogado del Diablo en TikTok.

La publicación creó polémica en esa red social pues alguna imagen y audio dio a entender que Zoel Cruz ya había sido localizado y muchos usuarios expresaron su sentir.

En otro video, el usuario agregó antiguas declaraciones de la actriz Diana Golden quien vinculó el secuestro del joven con el narcotráfico.

Ante el hecho que causó controversia, Yuli de León, madre de Zoel Cruz, compartió en sus redes sociales una denuncia para este usuario de Tik Tok y aclaró la situación.

“Me ayudan a denunciar esta página, de esta persona, ya que está asegurando que mi hijo ya se encontró, cosa que aún no pasa. Sigo en espera de las autoridades para saber que me den algo verídico”, escribió la madre del joven agregando que no tiene noticias sobre el paradero del cantante.

“No entiendo porque las personas juegan con los sentimientos de la familia”, “Todas estás noticias falsas le duelen a sus familiares, no entiendo por qué lo hacen”, “Terrible que hagan este tipo de bromas para ganar más seguidores”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Hace algunos días, Yuli de León compartió un emotivo video para recordar a su hijo quien desapareció en Zacapa el 12 de noviembre de 2021. Además, exigió a las autoridades continuar con las investigaciones.

“Otro mes sin saber qué pasó? O dónde estás? Donde nadie entiende mi dolor mi sufrimiento, donde nadie vive mi angustia de enfrentar el día a día del dolor por la desaparición de un hijo, donde me pregunto por qué de esta forma me tocó vivir este sufrimiento, donde veces hago que andas de viaje pero a la vez quisiera escuchar tu voz”, comentó la guatemalteca.

“Donde lloro al ver tus recuerdos y sin recibir algo verídico de vos amor mío. Dónde estás mi berrinchudo?. Será mi pregunta de toda una madre que vive estos meses de angustia donde quisiera saber qué hicieron de vos y poder tener una respuesta de las autoridades, pero veo que las autoridades acá son unas vendidas, que jamás hacen su trabajo con transparencia donde seguiré llorando solo al ver tus fotos y videos, porque las autoridades jamás harán nada da lástima vivir en un país venden o archivan un caso”, agregó.

