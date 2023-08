FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Luis Rubiales

La FIFA anunció este jueves la apertura de un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por haber dado un beso forzado en la boca a la jugadora Jenni Hermoso, tras el triunfo del domingo en la final del Mundial.

“Estos hechos podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA”, señaló la federación internacional.

The FIFA Disciplinary Committee opens disciplinary proceedings against Luis Rubiales, President of the Spanish FA

