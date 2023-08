Un Verstappen de récord conquista el Gran Premio de Países Bajos

En una emocionante jornada en el mundo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen se coronó campeón en el Gran Premio de Países Bajos, celebrado en el icónico Circuito de Zandvoort. La victoria de Verstappen no solo deleitó a su apasionada afición local, sino que también marcó un hito en su carrera al igualar el récord de victorias consecutivas en la categoría, anteriormente en manos del legendario piloto alemán Sebastián Vettel.

Max Verstappen, el piloto estrella del equipo Red Bull Racing, demostró una vez más su dominio en la pista al llevarse la victoria en su país natal. La carrera estuvo marcada por las condiciones climáticas cambiantes, que pusieron a prueba la destreza de los pilotos. Verstappen supo sortear los desafíos que presentó la lluvia y el viento en el Circuito de Zandvoort, consolidando su posición como uno de los pilotos más destacados de la actualidad.

MAX VERSTAPPEN WINS THE DUTCH GRAND PRIX 🏆

The Red Bull driver takes his ninth win in a row to equal Sebastian Vettel’s record for most consecutive wins 💪#DutchGP #F1 pic.twitter.com/lCJHFA0kCS

