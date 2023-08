Joven afirma ser el hijo no reconocido de “Chespirito” y se hace viral

En los últimos días, el nombre de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” encabezó las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que un joven aseguró en un video de TikTok que es “el hijo no reconocido” del creador de “El Chavo del 8”, además, en su video reveló cómo fue el romance de sus padres y acusó a Florinda Meza de haberle quitado su pensión.

Como se mencionó antes, el video fue publicado en TikTok y debido a la delicada acusación de sus palabras, su post logró hacerse viral en muy poco tiempo, prueba de ello es que, hasta el corte de esta redacción, dicho clip ya acumula más de 7.5 millones de reproducciones.

El joven que se identificó como José María Gómez no titubeó al asegurar que, en el año de 1999, su mamá, quien era masajista, tuvo una “aventura” con “Chespirito” de la cual fue producto, además, señaló que el también productor y guionista sí le otorgó su apellido y hasta le enviaba una pensión para que cubriera sus gastos, no obstante, mencionó que dejó de recibirla y acusó a Florinda Meza de haberle restringido este apoyo económico.

Para finalizar, José María Gómez señaló que no estaba dispuesto a ofrecer ninguna entrevista debido a que no le interesa generar polémica y que lo único que quería era que el mundo y en especial Florinda Meza, supieran de su existencia, además, aclaró que no tiene planeado seguir los pasos de “Chespirito” en el ambiente artístico.

La verdad detrás del supuesto “hijo no reconocido” de “Chespirito”

Tal y como se esperaba, el video de José María Gómez se hizo viral y sus señalamientos generaron un gran revuelo en plataformas digitales donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto y el fallecido comediante recibió todo tipo de ataques, al igual que su viuda, Florinda Meza, quien todavía no se proclama al respecto.

Luego de todo el revuelo que se originó ante las palabras de José María Gómez, el creador de contenido difundió otro video en el que señaló que todas sus palabras eran falsas y que solo lo había hecho como una especie de experimento social para demostrar que la mayoría de las personas comparten este tipo de contenidos de manera indiscriminada, además, dejó en claro que no tienen ninguna relación con Roberto Gómez Bolaños ni con Florinda Meza, a quien incluso le ofreció una disculpa a la viuda del comediante.

Cabe mencionar que luego de algunos minutos el joven borró dicho video de su cuenta oficial de TikTok y más tarde decidió seguir aprovechando la polémica generada por sus declaraciones y en esta ocasión señaló que había sido el elegido para protagonizar la serie biográfica de su supuesto padre y de forma increíble hubo quien se tomó sus palabras en serio.