Funcionario de EE. UU. se reúne con Giammattei y secretario de la OEA

El subsecretario de Estado de Gestión y Recursos de Estados Unidos, Richard Verma, se reunió este martes 5 de septiembre con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. Esto se dio en el marco de la visita que realiza al país como parte de una gira que también incluye a Colombia.

De acuerdo con información de la embajada estadounidense, los funcionarios discutieron la importancia de la relación entre ambas naciones y la colaboración continua bajo la estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica.

Agregó que en el encuentro también se conversó acerca de los esfuerzos conjuntos continuos en materia de gestión de la migración y seguridad ciudadana humana y eficaz.

El portavoz del departamento de Estado, Matthew Miller, informó que el subsecretario Verma también dialogó hoy con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la Ciudad de Guatemala para discutir la necesidad de una transición pacífica del poder en Guatemala.

Según indicó, Verma destacó el pleno compromiso de Estados Unidos de apoyar la voluntad del pueblo guatemalteco de elegir a Bernardo Arévalo como el próximo presidente del país.

Y reiteró que la postura manifestada por el funcionario es que Estados Unidos y la OEA están unidos en apoyo de instituciones democráticas más fuertes en Guatemala y en todo el continente americano.

Met with OAS Secretary General @Almagro_OEA2015 on the need for a peaceful transition of power in Guatemala. The U.S. stands with the Guatemalan people and our partners in the int’l community in rejecting efforts to undermine Guatemala’s democracy. https://t.co/0AlOj8UNAI pic.twitter.com/j1RcF3G4IC

— Richard R. Verma (@DepSecStateMR) September 5, 2023