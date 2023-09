¿Se acerca el retiro? Modric habla sobre su situación con el Real Madrid

Luka Modric, el icónico centrocampista croata, está atravesando un momento de incertidumbre en su carrera con el Real Madrid. Con solo una titularidad en las primeras cuatro jornadas de la temporada, su presencia en el banquillo ha generado sorpresa entre los seguidores del equipo merengue. En esta situación, Modric ha decidido hablar abiertamente sobre su futuro y su compromiso con el club, ofreciendo una visión única de su perspectiva.

A pesar de su suplencia, Modric mantiene la calma y la confianza en su capacidad. En una entrevista con el medio croata Sportske Jutarnki, expresó: “Estoy completamente tranquilo, consciente de que tengo que trabajar como hasta ahora y que tarde o temprano tendré oportunidades. Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo, que estos jóvenes son jugadores de primer nivel. Sigo firmemente convencido de que todavía puedo jugar como el Real Madrid lo necesita”.

Modric no se ve a sí mismo como un jugador que se quede en el equipo por méritos pasados, sino como alguien que busca contribuir de manera activa en el presente. Su mentalidad competitiva sigue intacta.

El croata también aclaró las condiciones bajo las cuales renovó su contrato con el Real Madrid: “Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, como lo he sido hasta ahora, y no que me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados.”

A pesar de las ofertas tentadoras que ha recibido, incluida una de Arabia, Modric se siente feliz y realizado en el Madrid: “Sólo si el Real no me quisiera, entonces consideraría otras opciones. Estoy feliz y realizado en el Madrid y mientras sea así no pienso en otras opciones. Tampoco necesito aumentar mi ego con grandes ofertas. Sólo quiero disfrutar de cada momento en el fútbol y en la Madrid, no me pongo límites”.

Sobre el futuro, Modric mencionó que, aunque es consciente de que se acerca el final de su carrera, no piensa en ello de manera negativa. Su relación con Toni Kroos, otro pilar en el mediocampo del Real Madrid, es sólida, y ambos están decididos a disfrutar juntos el cierre de sus carreras.

Modric también habló sobre la partida de Karim Benzema, con quien compartió 11 años en el Real Madrid. Su nostalgia es palpable, recordando lazos especiales que se han forjado en el equipo a lo largo de los años, incluyendo las despedidas de jugadores como Sergio Ramos, Marcelo y Cristiano Ronaldo.

🗣 Luka Modrić: "Kroos and I don't give up, even though we are aware the end of the story is approaching. It's a natural thing. Toni is 4 years younger, but he has different visions of the duration of his career compared to me. In any case, he's a great guy, not only extra class… pic.twitter.com/ZEVb1Q1QaE

— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 7, 2023