Curruchiche a Almagro: “A mí me parece muy temeraria su actitud y yo lo interpreto como una clara injerencia”

Un día después de la reunión que las autoridades del Ministerio Público (MP) sostuvieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fueron publicados tres videos en TikTok en los que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, le explica el caso de Movimiento Semilla al funcionario uruguayo.

En uno de los videos Curruchiche señala a Almagro de injerencia en el mandato del MP y aseguró que las pesquisas continuarán.

“Lo voy a decir con mucho respeto, señor secretario (Almagro), pero a mí me parece muy temeraria su actitud y yo lo interpreto como una clara injerencia hacia el mandato constitucional que tiene el MP de investigar, como quien dice no investiguen a Semilla, oculten la investigación y eso no se vale, señor secretario”, dijo el jefe de la FECI.