Paiz: “Ninguna federación en el mundo tiene los recursos para construir un estadio”

Luego del partido entre Guatemala y Panamá, que finalizó en empate 1-1, el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, habló sobre el Estadio Doroteo Guamuch Flores, que ha sido objeto de críticas por parte de medios y jugadores debido al mal estado del césped.

Dentro de las declaraciones de Gerardo Paiz, manifestó su apoyo a la CDAG con una oferta pública para cubrir la mitad de los costos de instalar un engramillado de alto nivel. No obstante, subrayó que no puede hacer más, ya que el estadio no pertenece a la Fedefut, sino a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que es responsable de buscar su renovación.

“No estoy satisfecho con el césped. He intentado ofrecer mi apoyo a la gente de la CDAG, y espero que lo acepten. Les mencioné que mi oferta de aportar la mitad del dinero para mejorar el césped sigue en pie. Sin embargo, sabemos que el Doroteo Guamuch Flores no es la casa de la selección, sino el estadio de la CDAG. Ya han obtenido cotizaciones, y esperamos que avancen. Públicamente lo reitero: yo aporto la mitad. Es cierto que el Doroteo Guamuch Flores es un monumento nacional, pero el césped sí se puede cambiar”, expresó Paiz.

La Fedefut no puede construir un estadio

Como señaló en sus declaraciones, Paiz subrayó que ninguna Federación en el mundo tiene suficiente dinero para financiar la construcción de un estadio; esta es tarea de los clubes y los gobiernos. “Ninguna federación en el mundo tiene los recursos para construir un estadio; estos son construidos por los clubes. En algunos casos, se pueden establecer convenios como el que hizo Costa Rica, pero la responsabilidad recae en el gobierno. Debemos comprender que las federaciones no construyen estadios”, afirmó.

“El presidente de la FIFA instó al Gobierno a buscar alianzas con países extranjeros para obtener apoyo en la donación de un estadio. Ojalá se pueda lograr, y las nuevas autoridades que se unan a estas alianzas puedan ayudarnos, al igual que lo hace el presidente Bukele en El Salvador”, añadió.

Paiz, dispuesto a conversar con el nuevo Gobierno

Gerardo Paiz expresó su disposición a conversar con Bernardo Arévalo, el presidente electo de Guatemala, sobre temas deportivos. Además, mencionó que no tiene intención de hacer peticiones extravagantes. “Nunca he hablado con él. En el momento en que asuma su cargo, intentaré acercarme y propondré una alianza con algún país que pueda donarnos un estadio. Estoy dispuesto a ayudar y sumarme al proyecto”, declaró.

También se mencionó al presidente actual, Alejandro Giammattei, quien habló sobre la remodelación del Estadio Erick Barrondo (anteriormente conocido como Estadio de la Democracia). Paiz comentó que está al tanto de que se está trabajando en ello y espera que el recinto cumpla con las normativas de Concacaf.