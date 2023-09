Emocionante avistamiento de enorme cocodrilo en el Lago Petén Itzá

En los primeros días de septiembre de 2023, un emocionante suceso captó la atención de los amantes de la naturaleza en Guatemala. En el espléndido escenario del Lago Petén Itzá, un cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) hizo su aparición, y las sorprendentes fotografías de este majestuoso reptil se compartieron ampliamente en las redes sociales.

Las imágenes inéditas fueron capturadas por Lukas García, un apasionado fotógrafo de la fauna y flora en la región de Petén. El ejemplar, que medía aproximadamente 2.5 metros de largo, fue observado mientras disfrutaba del sol o contemplaba el atardecer en su entorno natural.

García compartió las imágenes acompañadas de un emotivo mensaje en sus redes sociales:

“En las orillas del majestuoso Lago Petén Itzá, es donde se viven los únicos y mágicos atardeceres. Si no me creen, pregúntenle a mi amigo Juancho, la mascota del Itzá, que sabe de lo bueno y sale al muelle para disfrutar de esa experiencia única en nuestra bella Guatemala. Muchos me preguntaban sobre la mascota del Itzá 🐊, que ya hace tiempo no veían un ejemplar así. Hoy les comparto este animalito. Hay muchos en el Lago Petén Itzá. Desgraciadamente, algunos han perdido la vida debido al temor que generan, lo cual es comprensible. Sin embargo, si no se les molesta, no atacan, como siempre he dicho. Por ejemplo, este ejemplar hasta me permitió subirme a su espalda y dar una vuelta. ¡Es algo hermoso verlos en su hábitat natural!”, expresó.