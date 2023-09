EE. UU. señala ataque al proceso democrático en Guatemala

Funcionarios de Estados Unidos se pronunciaron con respecto a la situación de Guatemala donde el Ministerio Público (MP) realiza allanamientos en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ha abierto parte de las cajas que albergan los votos ciudadanos y otros documentos relacionados con las elecciones generales 2023.

Phil Gordon, asistente del presidente Joe Biden y Consejero de Seguridad Nacional de la vicepresidenta Kamala Harris, consideró que se trató de un allanamiento sin precedentes a las instalaciones electorales.

En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, condenó las acciones realizadas por el MP, a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, en la sede del Registro de Ciudadanos y los almacenes que albergan los resultados electorales.

Destacó que esta acción sin precedentes socava la transición democrática y la voluntad del pueblo guatemalteco.

Yesterday’s unprecedented raid on electoral facilities in Guatemala was an attack on the democratic process and the rule of law. The US will continue to support Guatemalan democracy and punish corrupt actors who seek to subvert it. https://t.co/lwv67eUUKx

— Phil Gordon (@PhilGordon46) September 13, 2023