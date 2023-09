Fans esperan que Poncho Herrera pueda estar en un concierto de RBD

Desde que los integrantes de RBD decidieron hacer el reencuentro con una serie de conciertos, hubo uno que declaró que no estaba no estaba disponible: Poncho Herrera.

Alfonso tiene una agenda abrumada de compromisos relacionados a su trabajo como actor, que no le permite dedicarse a una gira de conciertos con sus excompañeros.

Eso no detuvo a la agrupación, que con Anahí, Maite, Dulce María, Christian y Christopher se embarcó en la aventura de la hasta ahora exitosa gira de reencuentro.

Y aunque miles de seguidores tienen la posibilidad de escuchar de nuevo las icónicas canciones de la banda, todos extrañan la presencia del galán en los escenarios.

Muchos le han preguntado en cada alfombra roja o encuentro con los medios si existía la posibilidad y siempre respondía que no, hasta que recientemente abrió la posibilidad y los fans enloquecieron con su respuesta.

Este fin de semana se realizó la entrega de los premios Ariel y ahí estuvo presente Poncho Herrera, por lo que al desfilar por alfombra roja la prensa le cuestionó sobre la gira ‘Soy Rebelde Tour’.

“Es un éxito rotundo, seguirá siendo un éxito y eso es algo que me da mucho gusto porque es algo que les llena y hace tan feliz a muchas personas, no solo en México, sino en Estados Unidos, Brasil, Sudamérica. Me da mucha felicidad y mucho orgullo poder decir que la están rompiendo, es algo fantástico”, mencionó.