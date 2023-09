Ariana Grande confiesa que abusó del bótox a sus cortos 30 años

Ariana Grande decidió abrir su corazón en su más reciente colaboración con la revista Vogue, pues aparece en un video mostrando su rutina de belleza facial.

Esta es una de las propuestas más exitosas que la revista ofrece a las artistas que aceptan ponerse delante del espejo y mostrar su rostro al natural para luego maquillarlo a su gusto mientras charlan en YouTube, y ahora fue el turno de la cantante.

La artista se deja ver sin filtros e ilusionada por dar a conocer sus trucos de belleza. De hecho, la sinceridad es tal que llega a echarse a llorar.

Y es que no dudó en reconocer que en el pasado confió demasiado en los retoques estéticos, algo de lo que se arrepiente. Por eso hizo confesiones sobre su imagen a sus seguidores, mientras explicaba una rutina de maquillaje.

Reveló que llegó a abusar de los rellenos y del bótox, también que usaba el maquillaje para esconderse. A pesar de que era una adolescente, ella sentía que el maquillaje era como una máscara detrás de la cual podía ocultarse.

“He usado el maquillaje como un disfraz, como algo tras lo que esconderme. Más y más pelo, más y más grueso el delineado… y puede ser bonito, todavía me gusta, lo aprecio, pero conforme me hago mayor ya no lo veo como algo tras lo que esconderse sino como una manera de expresarse”, dijo.