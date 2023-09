Futbolista hondureño se disculpa tras la barrida contra dos compañeros de profesión

André Orellana, jugador del Marathon, se convirtió en tendencia el pasado fin de semana debido a una brutal entrada en el clásico enfrentamiento contra Olimpia. En dicha acción, Orellana recibió una tarjeta roja tras derribar a dos jugadores rivales, lo que dejó en una situación complicada a su equipo, que cayó 0-1 en la octava jornada del Apertura 2023.

Orellana no tardó en ofrecer disculpas a través de declaraciones al medio hondureño ‘Diez’, dirigidas tanto a Germán Mejía, el jugador que recibió de lleno su entrada, como al entrenador argentino de Olimpia, Pedro Troglio.

“Creo que fue una jugada en la que el impulso y la pasión por el partido me llevaron a cometer un acto incorrecto. Ya he hablado con el profe Troglio y con ‘Patón’, quien es como un padre para mí”, expresó el jugador.

La situación causó revuelo en el país vecino, ya que Orellana pertenece a Olimpia y está a préstamo en Marathon, lo que sugiere una agresión técnica hacia un compañero de equipo. Además, esta situación afectó al joven futbolista de 21 años, quien admitió haber recibido mucha ayuda en el pasado de Germán Mejía.

“Si llegué a la Liga Nacional, fue gracias a ‘Patón’ Mejía. Siempre hemos mantenido una buena relación. Después de lo sucedido, él me dijo que no era un problema, que me aprecia y que esto es parte del juego. Me aconsejó no perder mi esencia y seguir trabajando, ya que tengo un gran potencial para seguir creciendo. Quiero pedir disculpas a ambas instituciones, tanto al Marathón como a Olimpia”, expresó en ‘Diez’.