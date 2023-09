Muere a los 43 años Billy Miller, tras luchar contra la depresión

El mundo del espectáculo quedó en shock tras conocerse la muerte de Billy Miller a los 43 años de edad tras haber luchado contra una depresión maníaca.

La triste noticia fue confirmada por su mánager a través de la revista Variety. Se reveló que el actor perdió la vida el día viernes 15 de septiembre e iba a cumplir 44 años el día 17 de este mismo mes.

Sin embargo, de acuerdo con información compartida por TMZ, el equipo de trabajo del histrión tiene miedo de que, debido a esta enfermedad, él haya atentado contra su propia vida: “parece que estaba luchando contra algunos demonios. Su equipo sugiere que pudo haberse quitado la vida“, detallaron.

Le sobreviven su madre Patricia, su hermana Megan, su cuñado Ronnie, su sobrino Grayson y su sobrina Charley.

One of my favorite scenes. Can't help but smile when I watch it. #YR #BillyMiller pic.twitter.com/CqO5e6G66l

— Lene (@l3neee91) September 17, 2023