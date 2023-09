Guatemala está lista para iniciar el camino hacia la Copa Oro Femenina 2024

La selección mayor femenina de Guatemala iniciará este miércoles su camino hacia la Copa Oro Femenina 2024, y su primer rival será Panamá en el estadio Pensativo a las 20:00 horas. La bicolor espera recibir el respaldo de la gente en un duelo donde las entradas serán gratuitas.

Guatemala, ubicada en la Liga A, se encuentra en el grupo B del clasificatorio junto a Panamá y al país que pierda el repechaje Olímpico entre Jamaica y Canadá, lo que dejará a las nacionales en un grupo junto a selecciones que estuvieron en la pasada Copa del Mundo.

¡Camino a Copa Oro W! ❗𝙙𝙚𝙨𝙙𝙚 𝙝𝙤𝙮 𝙥𝙪𝙚𝙙𝙚𝙨 𝙥𝙖𝙨𝙖𝙧 𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙚𝙧 𝙩𝙪𝙨 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙙𝙖𝙨 𝙮 𝙖𝙥𝙤𝙮𝙖𝙧 𝙖 𝙡𝙖 𝙎𝙚𝙡𝙚 𝙈𝙖𝙮𝙤𝙧 𝙁𝙚𝙢𝙚𝙣𝙞𝙣𝙖❗#SeleMayorFem 🇬🇹Guatemala 🆚 Panamá🇵🇦

⏱️18:00hrs 🏟️Pensativo

🇬🇹⚽️💙 #VamosGuate #ModoSelección #VamosChicas pic.twitter.com/xA47c4rpGP — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) September 19, 2023

El primer rival de Guatemala será Panamá, por lo que Karla Alemán no desaprovechó la oportunidad de buscar la mejor lista posible y contará con legionarias del nivel de Ana Lucía Martínez, Pomigliano (ITA); Savianna Gómez, Puebla (MÉX); Aisha Solórzano, Puebla (MÉX); y la novedad, Leslie Ramírez, Cruz Azul (MÉX). La única baja sensible será la de Andrea Álvarez, quien, debido a una lesión, no pudo viajar a Guatemala y sigue su recuperación con el Levante UD.

Por su parte, Panamá también viajará a Guatemala con una plantilla un tanto variada respecto al Mundial Femenino, pero contará con nombres del calibre de Wendy Natis, América de Cali (COL); Yerenis De León, Atlético Nacional (COL); Marta Cox, CF Pachuca (MEX); y Carina Baltrip Reyes, SS Lazio (ITA).

Guatemala debe buscar el triunfo

En un grupo de tres integrantes, sumar en casa será vital para Guatemala, ya que la bicolor tendrá dos oportunidades para avanzar al máximo torneo de la región. La manera directa de estar en la Copa Oro 2024 pasa por ganar el grupo, tarea que en el papel parece complicada; la otra manera de clasificar es vía repechaje, donde la bicolor debe quedar como una de las mejores 3 segundas lugares y enfrentarse a las ganadoras de grupo de la Liga B por un boleto.