Lester Martínez tras cancelación de pelea: “Me desmoralizó mucho”

Este miércoles 20 de septiembre sería un día especial para el boxeador guatemalteco, Lester Martínez. El oriundo de Petén disputaría su pelea número 17 como profesional en Tampa, Florida, Estados Unidos, ante el estadounidense Lionell Thompson. Pero una lesión de última hora de Thompson dejó sin combate al nacional quien había hecho una preparación exigente para llegar a tono a este día.

En una historia de Instagram, Lester Martínez contó cómo se enteró de la cancelación de su pelea y qué fue lo primero que hizo tras la noticia. Asimismo, informó que viene en los próximos días en su preparación para el combate número 17.

“Justamente cuando estaba aterrizando acá en Tampa me llegó el mensaje de que mi pelea había sido cancelada porque el rival tenía una posible lesión. Al final de cuentas ya no se pudo dar mi pelea, lo cual obviamente me desmoralizó mucho”, recordó Lester.

Lo anecdótico fue que al enterarse de la cancelación de la pelea fue inmediatamente a comer, pero sus alimentos no supieron como él lo esperaba. “Lo primero que dije fue ‘bueno ya que no hay pelea voy a comer’ porque ya vengo haciendo un corte peso hace un par de semanas, unas tres semanas y media”, dijo Lester.

Continuó: “Ya el cuerpo me pedía a gritos comer un poco, pero cuando comí, la comida no me supo igual, no sé por qué. No me supo como después de un pesaje”.

#VamosGuate🇬🇹 | Postura de Lester Martínez ante la cancelación de su pelea, la cual sería este miércoles 20 de septiembre. En octubre, posiblemente, regresaría al cuadrilátero. pic.twitter.com/qtps6nhuTT — Oscar Coronado (@Pepefutbol15) September 20, 2023

Pelea para octubre

Lester Martínez aprovechó el momento para enviarle un mensaje a la afición que lo sigue pelea a pelea. “Decirles a todos, muchas gracias por su apoyo y por su cariño hacia mi persona”, agradeció.

Asimismo, Lester Martínez explica que su próxima pelea podría ser en octubre: “Decirles que, si todo sale bien, posiblemente en octubre esté regresando nuevamente con mi pelea, obviamente con otro rival. Ahora regresaré a Guatemala tras unos días en Florida”.

Su último mensaje fue: “Si vamos a hacer algo, pues vamos a hacerlo con fe y si a veces no pasan las cosas, siempre mirémosles el lado bueno a las cosas malas. Gracias nuevamente por todo su apoyo”.

Cancelación de la pelea

Este lunes se dio a conocer que el boxeador guatemalteco Lester Martínez se ha quedado sin combate en Florida, Estados Unidos, por una lesión de su rival Lionell Thompson, quien el pasado domingo por la noche notificó que no podría formar parte del combate, programado para el 20 de septiembre, por un problema en uno de sus brazos.

A dos días de la velada organizada por la promotora ProBox TV, Lester Martínez sufre este duro revés por el que llevaba meses preparándose y que ahora solo le quedará pasar de página. Tras el anuncio de la cancelación del combate, la promotora y el equipo de Lester Martínez ofrecieron a través de un comunicado en la CDA Escuela Profesional de Boxeo un disculpa pública para quienes viajaron para ver al petenero y a sus patrocinadores.

