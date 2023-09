Leo Messi habla de sus próximos objetivos como futbolista profesional

En medio del clima de incertidumbre que se vive después de lo que fue su salida por lesión a los 36 minutos del partido que el Inter Miami disputó frente al Toronto por una nueva jornada de la MLS, Lionel Messi fue protagonista de una entrevista que seguramente dará de qué hablar. El argentino se sentó cara a cara con el humorista Migue Granados y se sometió a una entrevista en la que hablaron de todo.

En la entrevista se tocaron varios tópicos, desde su paso por el PSG, la importancia de su familia en el día a día, su actualidad con el Inter Miami y no podía faltar sus planes con la Selección de Argentina.

Entrevista a partir del 3:41:11

¿Qué pasará con Leo Messi y la Selección de Argentina?

Tras el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se coronó campeona, surgió la duda de qué pasaría con Messi, que dejó entrever que sería su último Mundial, pero puede que los planes hayan cambiado un poco en estos meses, pues en dicha entrevista reveló que su objetivo ahora es llegar a la próxima Copa América y después “verá”, si llega al Mundial 2026.

“No sé si llego, ya lo dije (al Mundial 2026). No lo pienso todavía porque está lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver como me voy sintiendo. Quizá la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía”, afirmó ‘La Pulga’.

¿Piensa en el retiro?

Pero, ¿qué pasará después del retiro de Leo Messi? En la entrevista, el astro argentino compartió sus pensamientos sobre este tema: “No pensé qué hacer después del retiro. Tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá, pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar. Tengo la suerte de hacer un trabajo que me encanta, lo disfruto haciéndolo, si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde chico y disfruto haciéndolo”.

Esta declaración muestra la pasión y amor que Messi siente por el fútbol, lo que sugiere que su vínculo con el deporte podría perdurar incluso después de su retiro como jugador. Su disposición a explorar diferentes roles en el fútbol, como el de director deportivo, muestra que su legado podría extenderse más allá de la cancha.

¿Algún día jugará en Newell’s?

Finalmente, el deseo de Leo Messi de jugar en Newell’s Old Boys, el club de su ciudad natal y del cual es hincha, es un sueño que aún acaricia. “Siempre estuvo el hecho en lo personal, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino, jugar en Newell’s que yo era chiquito e iba la cancha ahí. Era mi sueño jugar ahí, pero no sé qué hará Fideo (por su posible regreso a Rosario Central)”.

