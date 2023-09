Difunden nueva foto de Ovidio Guzmán en corte de EE. UU.

Una nueva foto de Ovidio Guzmán, alias el “Ratón”, se difundió tras su extradición a Chicago, Estados Unidos (EE. UU.), donde enfrenta cinco cargos relacionados con el tráfico de drogas. Fue el periodista Luis Chaparro, quien posteó la imagen, en donde se observa “asustado y confundido” al hijo de Joaquín, el “Chapo” Guzmán, minutos antes de la audiencia judicial de este lunes, cuando se declaró no culpable.

Asimismo, al sublíder del Cártel de Sinaloa también se le aprecia vistiendo la característica vestimenta naranja que utilizan los presos en cárceles de la Unión Americana.

Unpublished photo of Ovidio Guzmán “El Ratón” looking scared/confused minutes before his first court hearing on Monday where he plead not guilty to all of the charges. pic.twitter.com/O5yBcko7gy

Un día después de su extradición, el exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Derek Maltz, posteó otra fotografía de Ovidio, quien señaló como un avance positivo la medida en la lucha contra el narcotráfico.

Ovidio Guzmán, WELCOME TO AMERICA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸and enjoy the family reunion with your father

El CHAPO in maximum 🇺🇸federal prison.

Positive development with this extradition but keep in mind that CDC released the latest drug death numbers for the 12 months ending April 2023 at 111,… pic.twitter.com/ryjTKswtVI

— Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) September 16, 2023