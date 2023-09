¿Por qué Shakira dedica su nueva canción a la niñera de sus hijos?

Shakira se vengó de Piqué y Clara Chía en la sesión con Bizarrap, declaró amor eterno a sus hijos en Acróstico, lamentó la dejadez en el amor en Monotonía, con Karol G y con TQG renació como diva latina ante el despecho. La música de Shakira ha sido también su motor para consolidar su resurrección personal.

Todas y cada una de estas canciones tienen referencias a su intimidad. Algunas son explícitas y otras aparecen de forma velada, pero que Shakira utiliza sus vivencias para componer es algo que ella misma ha confirmado. “Todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los vídeos que hago”, contó en su primera entrevista tras superar la etapa “más oscura” de su vida.

Su último estreno, “El jefe”, supone una crítica social a la explotación laboral y las malas condiciones salariales. En colaboración con el grupo regional mexicano Fuerza Regida, Shakira canta sobre la desigualdad: Tengo un jefe de mier** que no me paga bien / Yo llego caminando y él en Mercedes Benz / Me tiene de recluta /El muy hijo de pu**”.

Para darle todavía más fuerza y simbolismo, la cantante contó con la participación de Lili Melgar, la niñera boliviana que contrató con Gerard Piqué para cuidar de sus hijos Milan y Sasha cuando eran mucho más pequeños y todavía vivían en Barcelona. Shakira incluso la nombra en la letra: “Lili Melgar / Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”.

Los rumores cuentan que Lili Melgar fue la primera persona que informó a Shakira de sus sospechas sobre una posible infidelidad de Gerard Piqué.

Al enterarse, el exfutbolista optó por despedirla y romper su contrato sin compensarla con indemnización económica. De ahí la referencia en la letra de “El jefe”. Cuando el divorcio se hizo efectivo, Shakira volvió a contratar a Lili y le pagó de su bolsillo el dinero que le correspondía por su trabajo.

The longtime nanny of Shakira’s children, Lili Melgar, makes a cameo in her new music, titled “El Jefe.”

It is rumored she learned what Gerard Piqué was doing behind Shakira’s back so he wrongfully fired her without financial compensation. pic.twitter.com/WrvGUXI3XG

