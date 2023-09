Inspiradora lucha contra la insuficiencia renal: Elma López, alumna distinguida

En un emotivo acto en el Hospital Regional de Occidente (HRO), Elma Alexa López, una valiente quinceañera, recibió una medalla de alumna distinguida, una banda y un diploma. Sin embargo, detrás de esta conmovedora escena de alegría y logros académicos se esconde una historia de lucha contra la insuficiencia renal que inspira.

Elma, quien se encuentra hospitalizada debido a una enfermedad renal crónica, ha ingresado siete veces a cuidados intensivos a lo largo de su batalla contra esta difícil condición de salud. A pesar de los obstáculos que ha enfrentado, esta joven “guerrera” mantiene una sonrisa en su rostro y una valentía inquebrantable.

El emotivo reconocimiento fue otorgado por maestros del Instituto El Pedregal, quienes se acercaron al área Preescolar del HRO para honrar a Elma, quien lamentablemente no ha podido asistir a clases debido a su condición médica.

“Me siento orgullosa de haber recibido este reconocimiento, no me lo esperaba. Agradezco a los profesores porque siempre me han apoyado”, dijo Elma con gratitud en su voz. Además de su fortaleza, Elma también dedica palabras de aliento a otros que enfrentan desafíos similares.