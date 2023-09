¿Cuántas películas de Saw hay? Orden y dónde verlas para entender la saga de terror

La nueva película de Saw, será una precuela que retoma aspectos de la primera y segunda parte. Además, indagará en la historia de la transformación de John Kramer en Jigsaw, Además Tobin Bell retomará su papel de John Kramer.

Spiral: From The Book of, nos dejó con ganas de una continuación cronologica de la historia, pero en realidad todo continuará yendo hacia el inicio del filme. El cineasta James Wan se volvió popular cuando lanzó la primera parte en 2004, una cinta particular que arrancó suspiros angustiantes.

A continuación, te compartimos el orden en el que debes ver las películas:

Saw-2004 Saw X- 2023 Saw II- 2005 Saw III- 2006 Saw IV- 2007 Saw V- 2008 Saw VI- 2009 Saw 3D- 2010 Jigsaw- 2017 Spiral- 2021

¿De qué trata la nueva entrega de Saw?

Según la sinopsis de esta nueva entrega, se trata de la película más escalogriante de la franquicia y “explora el capítulo no contado del juego más personal de Jigsaw”. ¿Qué pasa? Kramer viaja a México para un procedimiento médico que lo puede curar del cánder que padece.

Sin emabrgo, se da cuenta de que todo es un fraude y que los estafadores se aprovechan de los más vulnerables, por lo que empieza sus juegos macabros contra ellos. Pero, en esta entrega enfrentará el obstáculo de todas sus antecesoras: Tratar de superar a la película original de 2004.

Según las calificaciones de IMDb, la película mejor calificada de la saga es la primera, que tiene una puntuación de 7.6. En una entrevitas, los productores de las cints ya han confiramdo que la X no será la última pelicula de la saga.

Las aventuras y desventruas de John siguen siento un reclamo para el público y desde Lionsgate no quieren dejar morir a este experto torturador que ya tiene varios años en la pantalla grande.