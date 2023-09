Houston Dynamo campeón en una final que no estuvo Lionel Messi

Messi, lastrado por problemas físicos desde hace varias semanas, no se vistió de corto, al igual que el español Jordi Alba, para esta final celebrada ante su público del torneo de futbol más antiguo de Estados Unidos.

El estadounidense Griffin Dorsey en el minuto 24 y el francés Amine Bassi en el 33, con un penalti forzado por el colombiano Nelson Quiñones, anotaron los goles del Dynamo mientras el venezolano Josef Martínez descontó en el 90+2.

The most historic trophy in American Soccer. Houston Dynamo lift the 2023 Lamar Hunt U.S. Open Cup. pic.twitter.com/m7221fZkkE

— U.S. Open Cup (@opencup) September 28, 2023