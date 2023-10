Anitta destapa su trasero en sexy tanga de lencería de la nueva colección de Rihanna

No cabe duda que la cantante brasileña Anitta sigue sumando éxito tras éxito en su carrera artística. Actualmente, la artista se encuentra promocionando su más reciente sencillo “Funk Rave”, con el cual buscó resaltar las raíces de su natal país.

Sin embargo, recientemente, la joven robó todos los reflectores ya que posó de una forma muy sensual. En esta ocasión, la estrella musical dejó ver sus curvas traseras en todo su esplendor al posar en una tanga de hilo.

La famosa utilizó su cuenta de Instagram para promocionar el lanzamiento de una marca de bikinis de tiro alto que se convertiría en la próxima tendencia. Los mensajes por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar, quienes no dudaron en llenarla de halagos.

El tatuaje de corazón que tiene en uno de sus glúteos no pasó desapercibido, destapando todo tipo de pasiones. “Que hermosa es esta mujer”, “Que sexy se mira Anitta”, “Que espectacular ese conjunto”, dicen algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en las redes sociales.

Anitta deja la fiesta a causa de enfermedad…

Actualmente, la estrella musical cuenta con más 64 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Fue hace unas semanas atrás cuando la joven reveló que había sido diagnosticada con cáncer el año pasado.

“El año pasado yo me puse enferma, no descubrirían lo que tenía. Estuve en el hospital por cinco meses, no podía trabajar”, afirmó Anitta.

Además agregó: “No pude aprovechar el crecimiento que me dio “Envolver”, yo no lo pude aprovechar porque me enfermé mucho”.

La artista comentó que, a partir de ese momento, tuvo más motivación para entregarle aún más cariño a su trabajo. La también modelo comentó que antes llevaba una vida llena de fiestas y alcohol, por lo que decidió cambiar por completo el rumbo de su vida.