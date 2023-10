Premio Nobel de Física, otorgado a tres científicos por investigación sobre electrones

El francés Pierre Agostini, el austriaco-húngaro Ferenc Krausz y la franco-sueca Anne L’Huillier ganaron el Premio Nobel de Física 2023 por la creación de herramientas para estudiar el desplazamiento ultrarrápido de los electrones dentro de átomos y moléculas.

Los físicos atómicos fueron distinguidos “por métodos experimentales que generan pulsos de luz de attosegundos para el estudio de las dinámicas del electrón en la materia“, explicó el jurado.

El attosegundo es al segundo lo que el segundo representa respecto a 30 mil millones de años. “Un attosegundo es tan corto que hay tantos en un segundo como segundos ha habido desde el nacimiento del universo“, ejemplificó la Real Academia Sueca de Ciencias.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

El jurado elogió a los ganadores por “crear pulsos extremadamente cortos de luz que pueden ser usados para medir los procesos rápidos en los que los electrones se desplazan o cambian de energía“. “Las contribuciones de los laureados han permitido la investigación de procesos que son tan rápidos que previamente eran imposibles de seguir” y la identificación de “distintas moléculas, por ejemplo en diagnósticos médicos“, agregó.

Profesora en la Universidad Lund de Suecia, Anne L’Huillier, de 65 años, se convirtió en la quinta mujer en ganar en esta categoría desde la creación de los premios en 1901. Enfrente de la sede de la Academia en Estocolmo, explicó que recibió la llamada del jurado en medio de una clase y que después “fue difícil” terminarla. “Estoy muy emocionada (…) No hay muchas mujeres que consigan este premio, con lo que es muy, muy especial“, dijo. La científica se une a Marie Curie (1903), Maria Goeppert Mayer (1963), Donna Strickland (2018) y Andrea Ghez (2020) en el selecto grupo de mujeres ganadoras del Nobel de Física.

Por su parte, Pierre Agostini es profesor de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos, mientras que Ferenc Krausz es director del Instituto Max Planck en Alemania.

L’Huillier explicó que sus estudios, además de analizar los electrones, tenían aplicaciones concretas en la industria de los semiconductores y las técnicas de imagen. Respecto al estudio de estas partículas, dijo que “en este tipo de procesos, los electrones se parecen más a olas, a olas de agua, y lo que intentamos medir con nuestra técnica es la posición de la cresta de la ola“.

Esta científica ya figuraba entre las favoritas al galardón después de ganar en 2022 el prestigioso premio Wolf, a menudo precursor del Nobel, junto con Krausz y el canadiense Paul Corkum.

“This prize means a lot. This is the most prestigious prize and I am so happy to get this prize. It’s incredible.”

Anne L’Huillier – one of the newly announced 2023 physics laureates – dialled into today’s press conference.

Congratulations to our new #NobelPrize laureate! pic.twitter.com/nwhICiRZeV

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023