¿Piqué pide perdón a Shakira y anunciaría su ruptura con Clara Chía?

Shakira y Gerard Piqué han estado en el centro de atención desde que anunciaron su ruptura. Esto sucedió cuando la colombiana confirmó la infidelidad del exfutbolista con su actual novia, Clara Chía Martí. A raíz de esto, han surgido numerosas polémicas, ya que la misma barranquillera ha expresado sus sentimientos a través de sus canciones.

La colombiana ha creado canciones que se han convertido en himnos para las mujeres que han experimentado una traición similar. Entre estas destacan: “Te Felicito” con Rauw Alejandro, “Session #53” junto a Bizarrap, “TQG” con Karol G y ahora “El Jefe” junto a Fuerza Regida.

Piqué no se ha pronunciado abiertamente sobre estas controvertidas confrontaciones. Sin embargo, ya no oculta su relación con Clara Chía, quien incluso ya convive con sus suegros. La nueva relación del exdefensa ha generado descontento en las redes sociales, lo que ha llevado tanto al deportista como a la joven catalana a recibir críticas.

La inteligencia artificial se encargó de crear un video con la voz y el rostro de Gerard Piqué. En este video, el exfutbolista “ofrece disculpas” a Shakira y “anuncia” públicamente su separación de Clara Chía. Pero eso no es todo, Piqué confiesa que la madre de sus hijos es el amor de su vida y le pide que se case con él.

“Después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado”, se escucha en el video.