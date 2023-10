Manifestantes remitirán documento a embajadas para exponer situación en Guatemala

Los integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán que permanecen en las afueras de la sede del Ministerio Público (MP) anunciaron que este jueves 5 de octubre remitirán un documento a distintas embajadas en el cual expondrán la situación en Guatemala, donde han señalado amenazas a la democracia y el irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

En ese contexto, se realizó una jornada para recolectar firmas de los ciudadanos que expresaron su respaldo a las exigencias que expresan las autoridades ancestrales, relacionadas con el cese de las acciones contra el proceso electoral y la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthia Monterroso; y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.

El alcalde indígena de Sololá, Misrahi Xoquic, le dio lectura a un comunicado en el que anunció que se hará la entrega del referido documento a las sedes diplomáticas con la intención de explicar los distintos acontecimientos que han surgido en el marco de las elecciones. Y también se harán llegar ciertas exigencias a los organismos del Estado.

Agregó que las manifestaciones que se iniciaron desde hace cuatro días en el país y que continuarán de manera indefinida son resultado del abordaje que hizo el Gobierno indígena sobre la coyuntura nacional y no para responder a intereses particulares.

“Nosotros no estamos siendo influenciados por ciertos grupos como se ha dicho, que nosotros tenemos intereses muy particulares, pero no es cierto. Nosotros estamos velando por los intereses del pueblo indígena y ahora del pueblo de Guatemala. No estamos organizados como sector, sino que ahorita viendo la necesidad a nivel nacional”, añadió Xoquic.