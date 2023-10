VIDEO. Shakira agrede a fan en la calle y causa indignación

En medio de acusaciones de exempleados de Shakira por supuestos malos tratos, se revela un video donde la cantante colombiana aparentemente empuja a un fan que la esperaba en la calle. Las imágenes han generado indignación en las redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes cuestionan su actitud y quienes la defienden.

En los últimos días, un breve video se ha vuelto viral en plataformas como TikTok. En el clip, un grupo de personas espera a la intérprete de “El Jefe” afuera de un lugar. La presencia de muchos fanáticos ha llevado a la presencia policial, que intenta controlar la situación. Sin embargo, una mujer logra sortear a los oficiales y se coloca frente a Shakira, quien camina por la acera en dirección a su vehículo.

Me da tanto asco q estos medios Colombianos se presten para seguirle el juego a la prensa Española y la gente q quiere desprestigiar a Shakira, Aquí no dicen por ejemplo q la supuesta fanática a la q supuestamente empuja viene siendo hermana de la mismísima Shakira. pic.twitter.com/dcx05JnzcI — FallonShak. (@yulissp1) October 9, 2023

Así fue como Shakira supuestamente empujó a una fan

La cantante originaria de Barranquilla, Colombia, tiene algunos de sus guardaespaldas cerca de ella para ayudarla, mientras también sale rodeada de gente. En tanto, la mujer continúa grabando con su celular a la intérprete, 46 de años, hasta que queda enfrente y muy cerca de ella. Es en ese momento cuando se observa que supuestamente tomó el brazo de la señora y la empujó para que la dejara pasar a su camioneta que la estaba esperando en la calle.

“Ahí les dejo a los fans de Shakira una demostración de la verdadera cara de esta mujer cómo empujó a esa señora”, se lee en el video que ahora se está haciendo viral en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, en donde también hay varios comentarios en contra de la cantante colombiana, pues estas acciones se suman a las series de acusaciones que han hecho sus extrabajadores, quienes han manifestado que los trata mal y que hay veces que no les paga lo que corresponde.

¿Shakira empujó a un fan?

A pesar de que hubo muchas críticas, algunos de sus fanáticos empezaron a a defenderla y aseguraron que Shakira no fue la que empujó a la mujer, sino que era la mano del personal de seguridad. Lo cierto es que el video no se puede ver a detalle, ya que la toma de la persona que está grabando se ve interrumpida por la gente que se encontraba cerca de la colombiana. “No la empuja ella. la empuja el guardaespaldas”, “esa persona pertenece a su entorno jajaja” y “q le habrá dicho esa mujer no sabemos”, son los comentarios.