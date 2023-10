Eugenio Derbez en nueva polémica y se hace tendencia

Eugenio Derbez se volvió tendencia en redes sociales al ser criticado por los usuarios que revivieron una antigua entrevista con la periodista Adela Micha, en la que contó la plática que ha tenido con jóvenes que quieren trabajar con él.

“Les hablas a los jóvenes y les dices, no sé, te voy a inventar: ‘oye, necesito que me trabajes mis redes sociales. ‘Claro que sí, ¿cuánto me van a pagar’ (…) No lo puedo creer, me enoja”, fueron sus palabras en 2018.

Somos la generación que no va a tener pensión, que hasta la carrera más difícil es mal pagada si no tienes contactos o 80 años de experiencia y el cabron quiere que le trabajen gratis solo por ser Eugenio Derbez XD pic.twitter.com/MreBRM03Ie — Kelly 🍂 (@normalykelly) October 6, 2023

Sin embargo, el comediante se defendió para intentar amagar los comentarios negativos en su contra y le pidió a sus seguidores ver la respuesta completa y dejar de intentar sacar la frase de contexto. “Dejen de hacer chisme donde no hay”, escribió.

En el agregado, comenta que las nuevas generaciones ponen las condiciones de trabajo y personalmente asegura que conozca o no a quien le ofrece empleo, no le cobra desde el primer minuto, puesto que sus proyectos no los hace pensando en el dinero y es semanas después cuando toca el tema del salario.

Asimismo, Derbez publicó una plática con Juanpa Zurita en la que afirma que se reunió con unos amigos para llevar un libreto a Televisa, lo que le dio la oportunidad de tener su primer programa en la televisora, Al derecho y al Derbez, por lo que prefirió ofrecer su trabajo a pedirlo.

Las críticas hacia Eugenio Derbez

El actor y director fue tachado de explotador, ‘whitexican’ y ajeno a la realidad, pues hubo quien le recordó ser un ‘nepobaby’ y le cuestionaron si las puertas en el medio fueron por mérito propio o gracias a su mamá Silvia Derbez. Otros se burlaron sobre poder recibir cosas gratis solo por mencionar que trabajan con él.

También afirmaron que era explotador al aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas. En X, antes Twitter, destacaron comentarios como: “El honor de trabajar con Eugenio Derbez no quita el hambre”, “no le interesa saber de ganancias, por eso no les paga a los empleados”, “lo polémico de las declaraciones es que parezca molesto porque alguien desea cobrar por sus servicios”.

Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, opinó sobre los comentarios que recibió el actor, luego de que se recordará la polémica entrevista que dio a Adela Micha en la que aseguró que le molestaba cuando un joven que está buscando trabajar con él, solo lo cuestiona sobre el sueldo que podría recibir por sus servicios.

“A él que cada seis meses le toca duro y tupido por lo que sea, porque ya no se puede decir nada, ni bonito, ni feo, ni a favor, ni en contra, ni sí, ni no, porque es tristísimo, cuando lo he visto en estas crisis de las redes, que todo el equipo está patas para arriba tratando de solucionar”, expresó Rosaldo.