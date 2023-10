Mia Khalifa despedida de Playboy por apoyar a Palestina

Playboy decidió poner fin a su relación comercial con la exestrella del cine para adultos Mia Khalifa después de que esta expresara un apoyo al grupo terrorista Hamas. La revista del “conejito” anunció su decisión de separarse de la también modelo, quien se unió a la plataforma Centerfold en febrero de 2022.

El equipo Playboy emitió un comunicado que decía: “Le escribimos hoy para informarle nuestra decisión de terminar la relación de Playboy con Mia Khalifa, incluida la eliminación del canal Playboy de Mia en nuestra plataforma de creadores”.

If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time

Los usuarios que intenten acceder a la página de Khalifa en la plataforma Centerfold se enfrentarán a un gráfico que dice “No encontrado”.

Mia Khalifa, también conocida por ser una estrella de OnlyFans, generó la indignación de la revista después de publicar una serie de mensajes controvertidos en los que elogiaba a Hamas durante el fin de semana.

En otra publicación en la misma plataforma, Khalifa calificó una foto de los terroristas de Hamas como una “pintura renacentista”.

Pero el tuit que mayor indignación generó, fue en el que la modelo pone: “¿Puede alguien decirles a los luchadores por la libertad en Palestina que filmen en posición horizontal?”.

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL

— Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023