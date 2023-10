Sandro Tonali y Nicolo Zaniolo separados de la selección de Italia

Los futbolistas italianos Sandro Tonali y Nicolo Zaniolo son baja de última hora con su selección, la cual enfrentará a Malta este viernes por la eliminatoria hacia la Eurocopa Alemania 2024.

la razón, ambos jugadores fueron separados de la concentración de la selección de Italia al ser investigados por caso de apuestas ilegales. Esto puede derivar en sanción de hasta tres años de cárcel o multa económica no menor a los 30 mil dólares, señalan los medios internacionales.

Hoy, la Fiscalía de Turín y la Federación Italiana de Futbol emitieron un comunicado donde explicaba los hechos sobre los jugadores de la “Azzurra”.

“La Federación anuncia que, a última hora de la tarde de este jueves, la Fiscalía de Turín ha notificado actos de investigación a los jugadores Sandro Tonali y Nicolò Zaniolo. Ellos se encuentran reunidos con la selección nacional en el Centro Técnico Federal de Coverciano”, se informó.

Añade: “Independientemente de la naturaleza de los hechos, creyendo que en esta situación los dos jugadores no se encuentran en las condiciones necesarias para afrontar los compromisos previstos en los próximos días. Asimismo, la Federación ha decidido, también para protegerlos, permitir su regreso a sus respectivos clubes”.

Según se informó, la policía llegó a la concentración de los italianos para dar a conocer y notificar detalles de la investigación a los jugadores involucrados: Sandro Tonali y Nicolo Zaniolo.

Ambos jugadores se perderán la ventana de octubre de las eliminatorias UEFA rumbo a la Euro 2024. No podrán estar en los duelos ante Malta e Inglaterra.

