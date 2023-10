La Kings y Queens Cup ya tienen a sus campeones

Las finales de la Kings y Queens Cup se llevaron a cabo en el Estadio La Rosaleda de Málaga, con un público entusiasta que vibró con la emoción de estos enfrentamientos. Las escuadras de Ultimate Móstoles y Aniquiladoras FC se alzaron como campeones de sus respectivas competiciones, Kings Cup y Queens Cup, en una jornada repleta de emociones y momentos inolvidables.

El evento organizado por el exfutbolista Gerard Piqué sigue rompiendo récords de audiencia y hoy no fue la excepción, el estadio La Rosaleda de Málaga, tuvo un lleno total para apreciar las finales del torneo.

💞 Muchas gracias por todo el cariño, Málaga. 👏 Números de absoluta locura, una vez más.#KingsCupFinals #QueensCupFinals pic.twitter.com/xvtt26RgMY — Kings League (@KingsLeague) October 14, 2023

Aniquiladoras FC: Reinado en la Queens Cup

Aniquiladoras FC se consagró campeón de la Queens Cup en un emocionante enfrentamiento contra Saiyans FC, un partido que mantuvo a los espectadores al filo de sus asientos. El primer tiempo estuvo marcado por la intensidad y las emociones compartidas por ambas escuadras. Chivi Ferrer marcó de cabeza a los 12 minutos, abriendo el marcador a favor de Aniquiladoras FC. Sin embargo, Saiyans FC respondió con un penal que fue detenido por la arquera Ari Sáez.

El juego siguió reñido hasta que, gracias a una jugada inesperada, Gemita de Porcinas FC dejó los últimos dos minutos del primer tiempo en un emocionante 3 contra 3. Aniquiladoras FC logró marcar el 2-0 con un gol de su portera, pero Saiyans FC no se rindió y anotó el descuento en el minuto 20 + 1. La segunda mitad fue igual de intensa, con oportunidades para ambos equipos. El marcador no se movió, y el tiempo extra no cambió la situación. Finalmente, Aniquiladoras FC se coronó campeón de la Queens Cup, y la jugadora Susana López sorprendió al público al pedirle la mano a su pareja en medio de la celebración.

Ultimate Móstoles: Triunfo en la Kings Cup

Ultimate Móstoles se alzó con el título de la Kings Cup en un enfrentamiento apasionante contra Los Troncos FC. El público en el Estadio La Rosaleda fue testigo de un emocionante partido que comenzó con una alta intensidad y llegadas de ambos lados del campo.

En el minuto 14, Ultimate Móstoles tomó la delantera con un penal anotado por Ubón, desatando la euforia en las gradas. El primer tiempo tuvo su dosis de polémica cuando el árbitro amonestó a Aleix Mase, pero después de revisar el VAR, se retractó de la tarjeta amarilla.

La segunda mitad mantuvo la intensidad, y Aleix Martí marcó el cuarto gol a favor de Ultimate Móstoles. Los Troncos FC intentaron responder, anotando un gol de esperanza en el minuto 33. Sin embargo, Ultimate Móstoles continuó imponiendo su juego y finalmente se llevó el título con un marcador de 8-1.

La emoción se desbordó en el estadio cuando Ultimate Móstoles se coronó campeón de la Kings Cup, y los jugadores y fanáticos celebraron con alegría este logro.