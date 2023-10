Abastecen agua en cisterna a seis zonas de la capital

La Municipalidad de Guatemala ha coordinado con Empagua para garantizar el suministro de agua en diversas zonas de la capital, a raíz de la toma de la planta de agua en Zaragoza, Chimaltenango.

Este domingo, están atendiendo las zonas 1, 2, 3, 7, 11 y 17 de la ciudad capital, y también se ha priorizado el suministro de agua al Hospital Roosevelt.

Se ha confirmado que el personal de Empagua estará trabajando hasta las 21:00 horas para trasladar este recurso vital a través de cisternas.

La asamblea de autoridades indígenas de los pueblos en resistencia condenó y rechazó enérgicamente las declaraciones del presidente Alejandro Giammattei, quien los señala de ser responsables de la toma de la planta de agua en Zaragoza, Chimaltenango.

Añadieron que el presidente está revelando su estrategia al intentar criminalizarlos y culparlos por la falta de atención y suministro de agua en los hospitales de la ciudad capital, como consecuencia de la toma de la planta de agua.

Sin embargo, las autoridades indígenas recordaron que el gobierno de Guatemala ha desviado más de Q668 millones del presupuesto de Salud para cubrir gastos no esenciales, como la promoción de su imagen y rubros que son focos de corrupción como el Ministerio de Comunicaciones.

“De proseguir con esta estrategia de criminalización, advertimos al presidente que no solo, no consigue atemorizarnos, sino que al contrario nos fortalece y nos lleva a la reflexión de que el verdadero problema en esta crisis no es Consuelo Porras, sino usted como comandante en jefe del pacto de corruptos”, enfatizaron.