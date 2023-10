Jamaica y Honduras avanzan a cuartos de final de la Liga de Naciones

Este domingo en horas de la noche se cerró la fase de grupos de la Liga A (sector B) de la Liga de Naciones Concacaf 2023-2024 con las clasificaciones de Jamaica y Honduras a los cuartos de final gracias a sus victorias frente a Haití (2-3) y Cuba (4-0) respectivamente. Estos triunfos dejan a ambas selecciones a las puertas de una clasificación a la Copa América 2024, para ello, deberán llegar a las semifinales de la Nations League.

La selección hondureña necesitaba obligatoriamente un triunfo ante su similar cubano en un duelo que se disputó en el estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés (Chelato Uclés), ubicado en el barrio Morazán de Tegucigalpa, Honduras.

Los integrantes de la “H” comenzaron bien el partido siendo superior a su rival, lo que se concretizó en el marcador a los 9 cuando anotó Denil Maldonado el 1-0. Posteriormente, fue Anthony Lozano a los 13 que hizo el 2-0 para tranquilidad de los locales. La goleada en el marcador llegó a los 67 con un lanzamiento penalti que lo efectúo Romell Quioto para el 3-0. La sentencia en el marcador la hizo Bryan Róchez al 90 para el 4-0.

Honduras saltó del tercero al segundo lugar para quedarse con el boleto a cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf gracias a sus 7 puntos.

El primer lugar le correspondió a Jamaica que venció de visitante a Haití 2-3 en el estadio Nacional Hasely Crawford de Trinidad y Tobago. Frantzdy Pierrot (15) dio la sorpresa al convertir el 1-0, pero luego vino la remontada jamaicana con goles de Demarai Gray (18), Shamar Nicholson (57) y Leon Bailey (66) para un mortal 1-3. Por último, el mismo Pierrot anotó el 2-3 a los 87. “The Reggae Boyz” clasificaron primeros con 10 puntos.

Los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf están programados para el mes de noviembre en series a doble partido, jugando primero en la casa de los equipos clasificados a los cuartos de final desde la fase de grupo. Los duelos de vuelta será en la casa de las cuatro selecciones que por mejor posicionamiento en el ranquin de la Concacaf evitaron jugar esta etapa.

Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México, estaban clasificadas anticipadamente a la ronda de los cuartos de final. Hoy, se le sumaron las selecciones de Jamaica y Honduras, primera y segunda, respectivamente, del grupo B de la Liga A.

