Estado de Bruce Willis ha empeorado y amiga hace triste revelación

En febrero pasado fue confirmado que el reconocido actor estadounidense, Bruce Willis, padecía demencia frontotemporal y aunque se anunció su retiro de la vida artística, el avance de su enfermedad sigue consternando a sus seguidores. Recientemente, una amiga cercana, a quien acreditan impulsar la carrera de Willis, compartió una fotografía junto al actor y compartió detalles del avance de su estado.

En una entrevista con el New York Post, Glenn Gordon Caron detalló que aunque Willis no ha perdido la alegría de vivir, ya no es capaz de comunicarse verbalmente.

“Sigue siendo Bruce, a pesar de que su estado ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente”.

Glenn asegura que ha intentado por todos los medios continuar cercana en la vida del actor de la saga “Duro de Matar” y de películas como “El quinto elemento”, “Armageddon”, entre otras.

“Mi sensación es que en los primeros uno o tres minutos sabe quién soy. No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz, quería que nadie lo supiera y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas y sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y agradeces que esté ahí… pero la alegría de vivir ha desaparecido”.

“Lo que hace que ‘su enfermedad’ sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce, no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él. Amaba la vida y adoraba levantarse cada mañana e intentar vivirla al máximo. Así que la idea de que ahora ve la vida a través de una puerta de pantalla, si se quiere, tiene muy poco sentido. Realmente es un tipo increíble”.

