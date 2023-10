¡El futbol está de luto! Fallece la leyenda inglesa Sir Bobby Charlton

El mundo del fútbol lamenta el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, leyenda inglesa y del Manchester United, quien se despide del mundo en el que brilló en el fútbol a sus 86 años de edad, dejando un legado impresionante al ser parte de la única selección inglesa que ha ganado una Copa del Mundo.

La noticia fue confirmada por el Manchester United, que así se despide de su Balón de Oro en 1966 y del jugador con el que conquistó la Copa de Europa en 1968. La historia entre Charlton y el United fue de amor incondicional, ya que su camino estuvo ligado durante 17 años, donde Sir Bobby disputó 758 partidos y marcó 249 goles.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023