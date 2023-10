Leo Messi y el Inter Miami cierran la temporada con derrota

La temporada regular de la Major League Soccer (MLS) llegó a su fin este sábado, y con ella también el último partido de Leo Messi en su temporada debut con el Inter Miami. Lamentablemente para Messi y sus compañeros, se despidieron de esta campaña con una derrota por 1-0 ante el Charlotte FC, un club que aún mantenía esperanzas de clasificar a los playoffs (y que lograron clasificar) mientras que el Inter Miami ya había sido eliminado, ocupando el penúltimo lugar de su conferencia con tan solo 34 puntos después de 34 jornadas disputadas.

El único gol del partido fue anotado por el colombiano Kerwin Vargas a los 13 minutos de juego. A pesar de los esfuerzos del equipo dirigido por Gerardo ‘El Tata’ Martino y de la calidad de Messi, no lograron encontrar la manera de perforar la defensa del Charlotte FC y empatar el marcador.

