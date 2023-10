Ana Lucía Martínez destaca pese al mal inicio del Pomigliano en Serie A

El mundo de la Serie A femenil tiene a una guatemalteca brillando, se trata de Ana Lucía Martínez, quien de la mano del Pomigliano sigue dejando goles que quedarán en el recuerdo de la afición. La guatemalteca marcó el pasado domingo su segundo gol de la temporada, aunque pese a ser un golazo, no ganó la repercusión necesaria tras la derrota 4-1 contra el AC Milan.

Ana Lucía Martínez, a los 70 minutos, rompió la seguidilla goleadora de su equipo tras recibir un pase al espacio que no desaprovechó. Con su carrera, Martínez se escapó de la defensa por la banda izquierda y con un excelente toque con la puntera, batió a la meta milanista para poner el 2-1 momentáneo; resultado que daba alas al Pomigliano en su juego de visita.

Para mala fortuna de Ana Lucía Martínez, el AC Milan no tuvo piedad marcando dos goles más, lo que dejó el resultado definitivo de 4-1 en contra del Pomigliano. La derrota agranda la crisis del club, en las primeras cinco jornadas no han podido ganar y un empate hace que no sean últimos en la clasificación. Con un punto y un diferencial de -12, el equipo de Ana Lucía Martínez es noveno de diez equipos en la Serie A, por lo que deberán recuperar el camino si no desean perder la categoría.

Martínez, en busca del liderato goleador

A pesar del mal arranque de temporada del Pomigliano, la guatemalteca brilla con luz propia marcando goles. Con sus dos anotaciones, la delantera que juega por banda izquierda en su club acumula dos goles y está a una anotación de ingresar en el top 5 de goleadoras del campeonato.

Mantener este ritmo goleador será vital para Ana Lucía Martínez, ya que sus actuaciones serán clave en un Pomigliano que ‘a gritos’ pide una líder en el campo y cuyas esperanzas parecen tener el nombre de la guatemalteca.