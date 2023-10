Primera División: Deportivo Sololá vive un infierno

El Deportivo Sololá de la Liga de Futbol Primera División de No Aficionados vive actualmente un calvario debido a los bloqueos que desde inicio de mes afectó varios puntos del país, pero que aún tiene sus consecuencias en Sololá.

No solamente son los bloqueos, es el tema económico, sumado a la falta de entrenamientos del plantel derivado de los bloqueos en las rutas de aquel departamento. Todo ello los llevó a perder, incluso, un partido sobre la mesa por la incomparecencia del equipo en un juego ante Juventud Copalera.

El calvario del “Murciélago”

La semana pasada el país comenzó a tomar alguna normalidad en la transpirabilidad por algunas rutas que días pasados habían estado bloqueadas. El futbol también reanudó sus acciones, y la Primera División no fue la excepción.

Como uno de sus primeros compromisos, Deportivo Sololá debía visitar a Juventud Copalera el pasado fin de semana. Pero debido a los bloqueos que aún afectan al departamento de Sololá les fue imposible llegar al compromiso, por lo que el Órgano Disciplinario de esta liga resolvió la pérdida del duelo 3-0 por la incomparecencia del club.

Previo a ese compromiso, Sololá había expresado que la situación era caótica a lo interno del club ya que debido a los bloqueos solo habían entrenado algunas veces, y que los mismos eran con siete integrantes del club mayor y seis de la categoría juvenil. Asimismo, había pedido la reprogramación del duelo ante Juventud Copalera, el cual no se dio.

Deuda con el plantel

En redes sociales salió a luz una supuesta deuda que los miembros de la junta directiva sololateca mantienen con el plantel de jugadores. Se habla que la falta de pago correspondería a los dos últimos meses. También hay señalamientos de que algunos jugadores fueron desalojados de sus apartamentos por la falta de pago.

Respecto a este tema aún no hay un pronunciamiento oficial o aclaratorio para conocer la veracidad de lo que ocurre actualmente con los jugadores respecto al tema económico.

Juegan de local

Al final de este camino empedrado para el Deportivo Sololá, la tarde de este miércoles la Liga Primera División realizó una fecha más de su campeonato Apertura 2023 (reprogramación de la jornada 15), y Deportivo Sololá tuvo la oportunidad de recibir al Quiché F. C. en su estadio, el Xambá 94 de Sololá.

Pero no todo fue color de rosa para la celebración de este duelo, debido a que su rival sufrió más de la cuenta para llegar al compromiso. Los jugadores del Quiché F. C. tuvieron que caminar algunos kilómetros debido a que en uno de los puntos bloqueados (Los Encuentros) no se les permitió el paso del autobús que los trasladaba.

El partido terminó con victoria de Deportivo Sololá ante Quiché F. C. 1-0 con gol de Carlos Martínez.

Otros resultados de la jornada 15: Santa Lucía Cotzumalguapa 2-2 San Pedro F. C., Deportivo Iztapa 1-0 Deportivo Nueva Concepción, Barberena 3-0 Fraijanes.

